ضبط تاجر مخدرات إيراني متلبس بإدخال الكرستال الى بغداد

2019/06/04 | 18:13

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على تاجر مخدرات إيراني الجنسية متلبسًا بإدخال وتهريب كمية من مادة "الكريستال" إلى بغداد.

بغداد اليوم - متابعة

أصدر قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الثلاثاء، 04 حزيران، 2019، بياناً بشأن مقتل مزارع عراقي ايزيدي، في قضاء دهوك قرب فيشخابور، القريبة من الحدود العراقية – التركية.

وقال خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن، "القوات

بغداد اليوم- ديالى

اكد مدير إعلام قائمقامية قضاء خانقين(100كم مال شرق بعقوبة)، يوسف ابراهيم، الثلاثاء (04 حزيران 2019)، أن القضاء يشهد استنفاراً امنياً لحماية 20 موقعاً سياحياً خلال عطلة العيد.

وقال ابراهيم لـ(بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الثلاثاء، 04 حزيران، 2019، على الهجوم الارهابي الذي تعرضت له القطعات الأمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وقال المطلبي، لـ(بغداد اليوم) إنه، "لغاية الآن لا نملك

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