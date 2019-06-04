الهند… وسائل النقل “مجانية” للنساء فقط

2019/06/04 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تخطط #العاصمة #الهندية #نيودلهي، لأن تكون وسائل #النقل الحكومية فيها، سواء الحافلات أو المترو، مجانية للنساء، على أمل أن #يعزز إقبالهن على المواصلات العامة بأعداد كبيرة […]

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