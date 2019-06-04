قائد الثورة: السياسات الأمريكية في العراق وسوريا ولبنان باءت بالفشل

2019/06/04 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا ولبنان باءت بالفشل.

وقال خامنئي خلال كلمته في

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