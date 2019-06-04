النائب الاول يطالب بعمليات امنية لضرب خلايا داعش في حزام بغداد

2019/06/04 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

جدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، تحذيره بشأن تكرار محاولات عصابات داعش الإرهابية استهداف المناطق الآمنة والمواطنين الأبرياء، مطالبا

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