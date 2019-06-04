2019/06/04 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري في علم الثورة الشيوعية (4)ما كان الإتحاد السوفياتي لينجح في التصدي للعدوان النازي الهمجي والوحشي لما يفوق كل التصورات لو لم يكن النظام السوفياتي هو الإشتراكية حيث تكون كامل قوى الإنتاج في انتظام مرسوم بالغ الحساسية ؛ فحالما توغل العدوان الهتلري في الأراضي السوفيلتية أمكن تحويل كل الإقتصاد الإشتراكي السلمي إلى اقتصاد حرب ونقل آلاف المصانع من اروبا السوفياتية إلى شرق الأورال في آسيا .ولما ......

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