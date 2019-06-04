2019/06/04 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي رساله الى الرفيق عيبان عدلي عبد القوي العبسيعاش نضال الطبقه العاملهعاش نضال الشعوب المقهوره والمحبه للسلمالرفيق العزيز عيبان السامعي تحيه موده وتقدير اود ان اسجل هنا انطباعاتي عن دراستكم القيمه عن الحركه العماليه في اليمن اولا اسمح لي ان اقدم لك ولكل من تعاون معك من الاساتذه الرفاق المناضلين وفي مقدمتهم الاستاذ المفكر والمناضل النقابي البارز ع......

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