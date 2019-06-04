الاتحاد الأسيوي يصدر بلاغاً بشأن احد الأندية العراقية

2019/06/04 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ان الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أبلغ الاتحاد العراقي بضرورة اطفاء ادارة نادي الطلبة الامور المالية المتعلقة بالشكاوى.وقال امين سر اللجنة ضياء عبد الحسن في بيان اطلعت عليه / المعلومة/، إن “الاتحاد الاسيوي اشعر الاتحاد بالقضايا التي لا زالت عالقة بذمة نادي الطلبة، […]

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