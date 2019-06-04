محافظ النجف يوجه بفتح جميع أبواب مقبرة وادي السلام أيام العيد

2019/06/04 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، بفتح جميع أبواب مقبرة وادي السلام امام الزائرين الوافدين للمدينة المقدسة.

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