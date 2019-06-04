اعتقال تاجر مخدرات ايراني متلبساً بادخال

2019/06/04 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ضبط تاجر مخدرات ايراني متلبساً بادخال "الكرستال" الى بغداد.وقال المكتب في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "مفرزة الضبط بالجرم المشهود الخاصة بالمفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط أحد تجار المخدرات الايرانيين متلبساً بإدخال وتهريب أكثر من نصف كيلو غرام من مادة الكرستال الى بغداد".وأضاف أن "العملية تمت بعد متابعة حثيثة للتاجر من قبل المفرزة منذ دخوله الحدود العراقية عن طريق التهريب والتي استمرت لمدة 20 يوماً وحظيت بمتابعة واشراف ميداني من قبل المفتش العام جمال الأسدي"، مشيراً الى أن العملية "تأتي في سياق التوصيات التي أقرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات ومطاردة وملاحقة مروجيها".

ولفت البيان الى أن الأسدي وجه "مفرزته الخاصة ضبطه بالجرم المشهود فضلاً عن مكاتبه في بغداد والمحافظات بتكثيف الجهود لمتابعة هذا الملف والقاء القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات بالتنسيق مع الجهات الاختصاصية والقضاء".

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