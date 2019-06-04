2019/06/04 | 18:24

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التعليم توجه بتسمية 3 مرشحين لمنصب رئيس الجامعة والكلية الأهلية

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قُصي السهيل بتسمية ثلاث

مرشحين لمنصب رئيس الجامعة او عميد الكلية الأهلية غير المرتبط

بجامعة من قبل الجهات والهيئات المؤسسة.

وقال مدير دائرة التعليم الاهلي الجامعي ايهاب ناجي عباس، في بيان،

إن" السهيل وجه بتسمية ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجامعة او عميد

الكلية الأهلية غير المرتبطة بجامعة من قبل الجهات والهيئات المؤسسة

وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة ١٨ من القانون".وأضاف ان" التوجيه تضمن تسمية مرشحين مستوفي الشروط المنصوص عليها

في القانون لغرض استكمال أعضاء مجالس الجامعات والكليات الأهلية"،

مشيرا الى ان" هذه الإجراءات جاءت لعدم التزام بعض الجامعات

والكليات الأهلية باستكمال الشكلية القانونية لمجالس الجامعات

والكليات الأهلية وفقا لاحكام قانون التعليم العالي الاهلي رقم ٢٥

لسنة ٢٠١٦".

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