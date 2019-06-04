الكعبي يدعو عبدالمهدي لاتخاذ قرار البدء بعمليات أمنية دقيقة لضرب خلايا الإرهاب النائمة بمناطق حزام بغداد

2019/06/04 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لاتخاذ قرار البدء بعمليات أمنية دقيقة لضرب خلايا الإرهاب النائمة بمناطق حزام بغداد والتي تتكرر فيها الخروقات .وجدد الكعبي في بيان تحذيره بخصوص تكرار محاولات داعش استهداف المناطق الآمنة والمواطنين الأبرياء ، والسيطرات التي يتواجد فيها مختلف تشكيلات […]

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