2019/06/04 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال باحثون إن رقعة “ضخ” مليئة بملايين الخلايا الجذعية الحية النابضة قد تساعد في تدارك الأضرار التي تنتج عن النوبات القلبية.وتُخاط هذه الرقعة، التي يبلغ حجمها 3 سنتيمترات طولا وسنتيمترين عرضا في القلب بعد أن تستزرع في المعمل من عينة من الخلايا الحية للمريض، لتتحول إلى عضلة سليمة تعمل جيدا في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاج جديد للنوبات القلبية باستخدام رقعة حيوية تُلحق بالقلب لإنقاذ المرضى وكالة خطوة برس.

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