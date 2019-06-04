توقعات جوية تتحدث عن “صيف لاهب” بدرجات حرارة تُلامس 50 مئوية

2019/06/04 | 18:40

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سومر نيوز: بغداد..



توقع المنبئ الجوي محمد الدوري، الثلاثاء، بأن مـوجة شديدة الحرارة ستـضرب العـراق مع حلول عيد الفطر حيث...

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