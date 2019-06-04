الاستخبارات العسكرية تكشف تفاصيل إحباط عمليات إرهابية

2019/06/04 | 18:40

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بغداد:سومر نيوز

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، تفاصيل احباط العديد من العمليات الإرهابية، فيما أكدت أن ذلك...

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