2019/06/04 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع في عدد من المحال التجارية بمنطقة الغزال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إخماد حريق اندلع بمحال تجارية شمال غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إخماد حريق اندلع بمحال تجارية شمال غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).