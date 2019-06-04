ملكة بريطانيا تقدم هدايا الى ترامب وعقيلته ...فماذا كانت؟

2019/06/04 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الثلاثاء، هدايا للرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، بمناسبة زيارتهما للملكة المتحدة والتي تستمر ثلاثة أيام.

وذكر موقع صحيفة "الصن"، اليوم (4 حزيران 2019)، ان "الملكة قدمت لترمب، الطبعة الأولى من كتاب ونستون تشرشل عن الحرب العالمية الثانية والتي تعتبر هدية (رمزية ومميزة)، أما ميلانيا، فحصلت على صندوق فضي مستوحى من قصر باكنغهام، والذي يتميز بأوراق الشجر التي تمثل سقف غرفة الموسيقى".

كما أهدت الملكة إليزابيث الرئيس الأميركي ترمب علبة تحتوي على ثلاثة أقلام من طراز "دوفولد" مصممة خصيصا وحصريا لها.

وقد تم تسليم الهدايا للزوجين أثناء قيامهما بجولة في قصر بكنغهام مع الملكة.

جدير بالذكر ان الكتاب النادر بعنوان "الحرب العالمية الثانية" نشر في عام 1959، ويتميز بغلافه الذهبي المزخرف وبتصميمه المميز، ويتناول الكتاب الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى يوليو (تموز) 1945.



والتي صاغها رئيس الوزراء البريطاني السابق.

وكانت الملكة إليزابيث قد استقبلت الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا باستعراض لحرس الشرف.

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