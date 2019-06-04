2019/06/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..وقع آلاف اليابانيين على عريضة تطالب السلطات بإنهاء “قواعد اللباس المهني” التي تلزم النساء بارتداء كعب عال في المكاتب وورشات العمل.وأنشأت العريضة اللافتة الشابة، يومي إيشيكاوا، التي أجبرت على ارتداء الكعب العالي في كل يوم، أثناء عملها في صالة العزاء، حيث بدأت احتجاجها عبر موقع “تويتر”، ليلقى دعما شعبيا كبيرا.واشتهرت الحملة الأخيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآلاف ينضمون لحملة “الكعب العالي” في اليابان!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآلاف ينضمون لحملة “الكعب العالي” في اليابان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).