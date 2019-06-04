2019/06/04 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في ملعب الزوراء الرياضي اليوم الثلاثاء.ويظهر مقطع الفيديو اندلاع حريق في احدى البنايات بملعب الزوراء الرياضي ببغداد، وتصاعد اعمة دخان كثيفة دون معرفة سبب الحريق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في ملعب الزوراء ببغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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