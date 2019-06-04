نزوح العشرات من أهالي قضاء سوران بأربيل نتيجة الاشتباكات بين القوات التركية والعمال الكردستاني

2019/06/04 | 18:44

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بغداد اليوم- كردستان

افاد مصدر امني من داخل محافظة أربيل، الثلاثاء، بنزوح العشرات من أهالي قضاء سيدكان بسبب الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "العشرات من العوائل نزحوا من عدد من القرى التابعة لقضاء لناحية سيدكان في قضاء سوران بمحافظة اربيل نتيجة استمرار الاشتباكات بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني والقوات التركية".

وبين ان "حركة النزوح بدأت منذ أسبوع منذ حوالي اسبوع بعد تحول المنطقة ساحة للصراع وقتال بين مسلحي الحزب والقوات التركية مما أدى الى هجرة سكان القرى وترك مزارعهم والنزوح باتجاه المناطق الأمنة".

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وقال مكتب المفتش العام في الوزارة في بيان، إن "مفرزة الضبط بالجرم المش

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وقال خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن، "القوات

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وقال ابراهيم لـ(بغداد ا

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