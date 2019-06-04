2019/06/04 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إسناد تنظيم كأس آسيا 2023 رسميًا للصين.الإعلان تم على هامش اجتماع كونجرس الاتحاد الآسيوي في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء.إسناد التنظيم إلى الصين كان مسألة وقت، إذ انسحبت إندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية، مما ترك الصين كمتقدم وحيد للمنافسة على استضافة البطولة القارية.الصين ستنظّم كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تستضيف كأس آسيا 2023 للمرة الثانية في تاريخها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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