2019/06/04 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكدت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أبلغ الاتحاد العراقي بضرورة اطفاء ادارة نادي الطلبة الامور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يتحدث عن الامور المالية لنادي الطلبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يتحدث عن الامور المالية لنادي الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).