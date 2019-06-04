خامنئي:فكرة المقاومة يجب ان تبقى مصانة من حيل الأعداء

2019/06/04 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الخامنئي: فكرة المقاومة يجب ان تبقى مصانة من حيل الأعداء.

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