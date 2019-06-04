2019/06/04 | 18:55

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أهم ماجاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في ذكرى رحيل الإمام الخميني (قده)

أهم ماجاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في ذكرى

رحيل الإمام الخميني (قده)الإمام الخامنئي: خلال الأعوام الـ30 الماضية لم تتراجع سمعة

الإمام الخميني (قده) كما أراد الأعداءالإمام الخامنئي: خلال الأيام الماضية قد شاهد العالم الحضور

الشعبي بمسيرات يوم القدس الذي أعلنه الإمام الخمينيالإمام الخامنئي: خلال الأيام الماضية قد شاهد العالم الحضور

الشعبي بمسيرات يوم القدس الذي أعلنه الإمام الخمينيالإمام الخامنئي: الإمام الخميني (قده) كانت له ميزات لا توجد

سوى عند عدد قليل من الأشخاصالإمام الخامنئي: الإمام الخميني (قده) كان رجل يحارب الظلم

ويدافع عن المظلومين ويقف بوجه الاستكبارالإمام الخامنئي: الإمام الخميني قدس سره كان مجاهدا في سبيل

الله وهذا هو سر الكاريزما لديهالإمام الخامنئي: الإمام الخميني (قده) لم يتراجع قيد أنملة

أمام الضغوط التي مورست عليهالامام الخامنئي: تهديدات العدو لم تستطع التأثير في قرارات الامام

الخميني (قده) وحساباتهالامام الخامنئي: الطريق الذي اختاره الامام الخميني (قده) هو طريق

الدينالامام الخامنئي: الامام الخميني (قده) كان يقول إننا لا نظلم أحدا

ولا نقبل أن نتعرض للظلمالإمام الخامنئي: هزائم اميركا في العراق وسوريا ولبنان هي نتيجة

لفكرة المقاومةالامام الخامنئي: السياسة الاستكبارية لاميركا واذنابها كانت تسعى ان

تنسى قضية فلسطينالامام الخامنئي: الأميركيون يريدوننا أن نتخلى عن طريق المقاومة

ولذلك هم يكرهونناالامام الخامنئي: لا بد من دفع ضريبة المقاومة ولكن مهما كانت فإنها

أقل بكثير من ضريبة الاستسلامالامام الخامنئي: السياسات الاميركية في العراق وسوريا ولبنان باءت

بالفشلالامام الخامنئي : تجربتنا في الجمهورية الإسلامية تشير الى اننا

تقدمنا كلما صمدناالامام الخامنئي: السعودية تدفع المال وتنفذ القرار الأميركي وهي بذلك

تدفع ضريبة الاستسلامالامام الخامنئي: السيطرة الاقتصادية على العالم لم تعد ممكنة مع بروز

قوى اقتصادية أخرىالإمام الخامنئي: محور المقاومة هو في أكثر المراحل انسجامًا منذ أكثر

من أربعين عامًاالإمام الخامنئي: انتخاب ترامب هو دلالة على زوال أميركا على المستوى

السياسيالامام الخامنئي: سر بقاء الجمهورية الإسلامية هو في إرث الإمام

الخميني (قده) في المقاومة والصمودالامام الخامنئي: الشعب الإيراني سيتقدم وسينجح وفكرة المقاومة هي

السلاح الأمضىالامام الخامنئي: على الأميركيين أن لا يقتربوا وذكاؤهم الاصطناعي لن

يخدع الإيرانيينالامام الخامنئي: حسابات الأميركيين مخطئة وعليهم مراجعتهاالامام الخامنئي: لايمكن لترامب أن يدعو إلى تحسين الاوضاع الاقتصادية

لإيران بينما جزء كبير من الشعب الأمريكي يعاني من الفقر

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