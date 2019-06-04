2019/06/04 | 18:56

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الكعبي يدعو عبدالمهدي لاتخاذ قرار البدء بعمليات أمنية لضرب خلايا الإرهاب النائمة بمناطق حزام بغداد

دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، القائد العام للقوات

المسلحة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لاتخاذ قرار البدء بعمليات أمنية

دقيقة لضرب خلايا الإرهاب النائمة بمناطق حزام بغداد والتي تتكرر فيها

الخروقات .وجدد الكعبي في بيان تحذيره بخصوص تكرار محاولات داعش استهداف المناطق

الآمنة والمواطنين الأبرياء ، والسيطرات التي يتواجد فيها مختلف

تشكيلات القوات المسلحة . وأوضح الكعبي" سبق وان أصدرنا بيانا عاجلا عقب تفجيرات محافظة كركوك

اكدنا فيه ضرورة اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر ومراجعة الخطط

الأمنية والبدء بعمليات استباقية ضد الخلايا النائمة التي تحاول ترتيب

صفوفها من جديد لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية ". ولفت الى ان ماشهدته منطقة الطارمية يوم امس من استهداف الجيش العراقي

، ومحاولات دخول الانتحارين والهجوم الداعشي في مناطق جرف النصر

والقائم وغيرها ، تستدعي مواقف عاجلة وعملية من الجميع سيما الرئاسات

والقيادات الأمنية العليا أمام مسؤولية حفظ الأرواح واتخاذ كافة

الأساليب الكفيلة بردع الإرهاب ومحاسبة المقصرين .

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