2019/06/04 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مدينة “ديزني لاند” في باريس عن مسابقة لتعيين “أمراء وأميرات” جدد للعمل في فصل الصيف.وذكرت صحيفة “مترو”، أن مدينة “ديزني لاند” باريس الترفيهية أعلنت عن حاجتها لتعيين 50 شخصا من الشباب والشابات للعب دور أمراء وأميرات عالم ديزني الخيالي كسندريلا وإليسا والجميلة النائمة وشخصيات أخرى رسخت في أذهان الأطفال واليافعين عوالم ديزني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطلوب “أمراء وأميرات” للعمل في مدينة ديزني لاند وكالة صدى الاعلام للانباء.

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