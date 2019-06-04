إصابة جنديين اثنين بهجوم مسلح استهدف حاجز امني غربي الانبار

2019/06/04 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… افاد مصدر امني في قيادة حشد الانبار ،الثلاثاء، باصابة جنديين اثنين بجروح مختلفة بهجوم مسلح استهدف حاجز امني غربي الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” مجموعة ارهابية من عصابات داعش الإجرامية شنوا هجوم مسلح على حاجز امني في منطقة صدر وادي حوران في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار […]

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