2019/06/04 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (4 حزيران 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس الاثنين.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 4-6-2019 الثلاثاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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