تحالف الصدر يقاضي “ابو اسد الياسري” وائتلاف المالكي ينأى بنفسه

2019/06/04 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاثنين رفع دعوى قضائية ضد المدعو “ابو اسد الياسري” لإساءته للصدر.

والمتعارف عن الياسري انه احد انصار ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

ويزعم الياسري الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبره التيار الصدري اساءة الى زعيمهم انه من ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

من جهته قال الائتلاف في بيان اليوم، “نؤكد استنكارنا لما نسب للمدعو ابو اسد الياسري من كلام غريب و مستهجن في موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) و الذي احتوى عبارة تهجم و اساءة غير مقبولة على الاطلاق بحق الصدر.

واوضح البيان ان “الياسري ليس له صلة بمكتب دولة القانون او بمكتب رئيس الائتلاف و يتحمل المدعو مسؤولية ما نسب اليه في حال تأكد ذلك كما نؤكد ان منهج دولة القانون يتقاطع تماما مع هذا الراي اللامسؤول”.

هذا وقد رفع رئيس ائتلاف “سائرون” حسن العاقولي دعوى قضائية ضد الياسري.

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