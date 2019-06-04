2019/06/04 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله اليوم الثلاثاء إن بيانا صادرا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويؤكد أن روسيا سحبت ”معظم أفرادها“ من فنزويلا لا يطابق الحقيقة مضيفا أن التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا مستمر.ومن شأن الانسحاب الكامل للخبراء العسكريين الروس من فنزويلا توجيه ضربة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا لترامب: لا يزال هناك عسكريون روس في فنزويلا وكالة خطوة برس.

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