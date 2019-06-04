2019/06/04 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية العلاقات لهيئة الحشد الشعبي تخرج نخبة من المقاتلين في دورة “حماية الشخصيات”، والتي استمرت لمدة ٤٥ يوما ، بالتعاون مع مديرية الأمن .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



تخرج نخبة من المقاتلين في دورة “حماية الشخصيات” للحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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