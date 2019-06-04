مقتل انتحاريين اثنين خلال محاولتهما الهجوم على القوات الأمنية جنوبي الفلوجة

2019/06/04 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العيساوي، إن القوات الأمنية رصدت تحركات لانتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين كانا يرومان تفجير نفسيهما على قوة أمنية في منطقة الآبار بقضاء عامرية الصمود جنوبي الفلوجة، ما أدى إلى مقتلهما في الحال دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية والقوات الساندة لها. انتهى.ص.هـ.ح.

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