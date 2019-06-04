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النجف تحدد تسعيرة المولدات الأهلية وساعات التشغيل


النجف تحدد تسعيرة المولدات الأهلية وساعات التشغيل
2019/06/04 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

حددت محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، تسعيرة المولدات الاهلية للامبير الواحد في مختلف مناطق المحافظة...

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