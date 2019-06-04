الامين المالي لنادي النفط شوقي كاظم سلطان: تلويح فريق القوة الجوية بالانسحاب هو هزيمة مبكرة و كأس العراق ( نفطاوي )

2019/06/04 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامين المالي لنادي النفط شوقي كاظم سلطان: تلويح القوة الجوية بالانسحاب هو هزيمة مبكرة و كأس العراق ( نفطاوي )

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