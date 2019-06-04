ميسان تدخل خط كهرباء جديدة لمحطة الشهداء الثانوية

2019/06/04 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الثلاثاء، عن دخول خط الشهداء ( ٣٣ ك.ف ) المغذي لمحطة الشهداء الثانوية الجديدة ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) في مدينة العمارة بعد إنجازه .وقال مدير الفرع جاسم راضي بريدي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ملاكاته في قسم تنفيذ […]

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