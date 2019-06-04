فرق الدفاع المدني تكافح حريق اندلع بمحال تجارية غرب بغداد

2019/06/04 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، من إخماد حريق اندلع في عدد من المحال التجارية بمنطقة الغزالية شمال غربي العاصمة.

وذكرت مديرية الدفاع

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