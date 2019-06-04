لأول مرة منذ 2003… “الخضراء” مفتوحة بالكامل

2019/06/04 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن مكتب #رئيس_الوزراء العراقي #عادل_عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، افتتاح المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد، في مؤشر على #انتهاء عزل هذه #المنطقة الذي جرى عام 2003، من عدّة […]

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