2019/06/04 | 19:26

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ترامب يلتقي ماي على وقع تظاهرات احتجاجا على سياسات إدارته

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

07:23 pm

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تظاهر آلاف البريطانيين في العاصمة لندن ضد زيارة الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، احتجاجا على سياسات إدارته في

مختلف المسائل. وقد رفض عمدة لندن صديق خان ما وصفه بأنه إهانات صبيانية من جانب

الرئيس الأميركي الذي استهل زيارته لبريطانيا الاثنين بتغريدة وصف

فيها عمدة لندن بالفاشل.وجاءت هذه الخطوة بعد أن نشرت صحيفة أقوال خان

الذي رأى أن قدوم ترامب لا يستحق فرش السجادة الحمراء في بريطانيا،

ووصفه بأنه يمثّل تهديدا عالميا متزايدا لزيادة نفوذ أقصى اليمين ضد

قيم المجتمعات الديمقراطية الليبرالية.وفي هذا الإطار، وضع المحتجون

تمثالاً ضخماً لترامب ورفعوا لافتات كُتب عليها لا للحرب ضد

إيران.

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