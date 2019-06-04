2019/06/04 | 19:26

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بالصور ..



إخماد حريق اندلع بمحال تجارية شمال غربي بغداد

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

07:13 pm

20

تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع في

عدد من المحال التجارية بمنطقة الغزالية شمال غربي العاصمة.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ، إن فرقها “في مركز الغزالية

تمكنت من اخماد حريق نشب داخل عدد من المحال التجارية في سوق الجنابي

المخصص لبيع المواد الكهربائية بمنطقة الغزالية”.وأضافت أن “فرق الاطفاء سيطرت على السنة النيران وحالت دون انتقالها

الى المباني المجاورة، ومن ثم اخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية”.

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