2019/06/04 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعتبر وقوع الهاتف في الماء من المشاكل التي يجب التعامل معها بسرعة للحفاظ على الجهاز من التلف وهناك خطوات مفيدة يجب التقيد بها واخرى يحب الابتعاد عنها.

وبحسب تقرير لموقع "أف بي ري" الروسي، نقلا عن خبراء، فإنه "بمجرد إخراج الهاتف من الماء ستحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات، التي يجب القيام بها ومنها إيقافه عن العمل على الفور إذا لم يتوقف من تلقاء نفسه.



والحفاظ على الهاتف في وضع مستقيم، ثم إزالة شريحة الاتصال (sim)، وبطاقة الذاكرة، والبطارية (في حال كانت قابلة للإزالة).واضاف، انه "في حال انتشار الماء في الجهاز فينصح الخبراء بوضع الجهاز في الثلاجة لبضع دقائق، لأن درجات الحرارة المنخفضة لن تسمح للرطوبة بالانتشار بشكل أعمق، وعندما تتجمد قطرات المياه يمكن إزالتها، ويقال إن الأرز يساعد على امتصاص الرطوبة، إلا أن العديد من الخبراء أكدوا ان هذه الطريقة غير ناجعة، في المقابل يعتبر هلام السيليكا من المواد الفعالة للقيام بهذه العملية".وشدد التقرير على وجوب ترك الهاتف ليجف لمدة يوم أو يومين، وعدم التحقق مما إذا كان الجهاز يعمل أم لا، وفي حال وصله بالشاحن ولم يفتح، فذلك يعني أن البطارية قد تلفت، وإذا عاد الهاتف للعمل، فلا تبالغ في استخدامه لأيام عدة، وعليك أيضا التحقق من شاشة اللمس وبقية العناصر الهامة".واوضح، انه من الأفضل أخذ الهاتف إلى شخص متخصص في هذا المجال بعد مسحه بقطعة قماش جافة أو منشفة، ويجب توخي الحذر وعدم الضغط على الهاتف حتى لا تصل المياه إلى الأجزاء الداخلية منه، وحاول امتصاص أكبر قدر ممكن من الرطوبة.كما وحذر الخبراء من تشغيل الهاتف أو وصله بالشاحن بعد اخراجه من الماء، وتجنب الضغط على أي أزرار وعدم هز الهاتف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تغلل المياه في الأجزاء الداخلية للجهاز، ولايجب تعريض الهاتف إلى الحرارة أو إلى مروحة هوائية لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوات مهمة لإنقاذ هاتفك بعد وقوعه في الماء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوات مهمة لإنقاذ هاتفك بعد وقوعه في الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).