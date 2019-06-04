تحديد سعر وساعات تشغيل المولدات الأهلية في النجف

2019/06/04 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ النجف الأشرف، لؤي الياسري، تسعيرة المولدات لشهر حزيران بـ ٧ الآف دينار للأمبير الواحد.وقال الياسري في بيان كما "ألزمنا ان يكون التشغيل من ١٢ ظهرا ولغاية ٤ صباحاً".

وأكد على "وزارة الكهرباء انصاف المحافظة بالطاقة الكهربائية وتخفيف معاناتهم، كون الوزارة معنية بتجهيز المحافظة بالتيار الكهربائي".انتهى

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