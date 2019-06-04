أين وصلت احكام ادانة 45 مسؤولا كبيراً ؟ .. الية عمل مجلس مكافحة الفساد تتغير

2019/06/04 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

يطرح المراقبون من اعلاميين ونشطاء اسئلة تخص امكانية تنفيذ قانون النزاهة الذي يعتمده المجلس الاعلى لمكافحة الفساد المشكل برئاسة عادل عبد المهدي بحق المتهمين بالفساد المالي والاداري، بغض النظر عن مناصبهم.

ووضع المجلس امامه حسم 4300 قضية محالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة.

وفي خطوة خجولة، صدرت مذكرات استقدام بحق محافظ الديوانية سامي الحسناوي ومدير بلدية المحافظة صلاح حسن القصير والمساح في البلدية أحمد عبد اللطيف جاسم، ومجموعة موظفين آخرين على خلفية “تورطهم بصفقة فساد كبيرة.

ومن خلال قاضي تحقيق نزاهة الديوانية أصدر مجلس مكافحة الفساد المذكرات على خلفية بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 11.5 دونم بمبلغ زهيد وبمخالفات قانونية، ومنع اقامة مشروع كبير لمستشفى 200 سرير ومجموعة كليات طبية وبتصميم عالمي تزيد كلفة إنشائه عن 70 مليون دولار.

ويحقق مجلس مكافحة الفساد في صفقة اخرى، وهي إحالة قطعة ارض كبيرة معروفة باسم 101 في الديوانية وتوزيعها بين المتنفذين أنفسهم والتي أوقفت من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي كلف أحد المفتشين العموميين للتحقيق فيه.

لكن عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف كشفت عن “تسلق بعض الجهات السياسية للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وجعله مطية لتحقيق مأربها”.

وقالت نصيف في تصريح لها، إن “عمل المجلس ليس بالمستوى المطلوب ويفتقر لأدوات الرقابة، لافتا الى ان “المجلس يسير باتجاه لم يحدده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس وفق ما مخطط لها استراتيجيا، فضلا عن عدم تعاونه مع الشرطة الدولية لجلب المتهمين خارج البلاد”.

وشكل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بعد تصنيف العراق بين أكثر 13 دولة فاسدة، وعلى اثر ذلكك قرر المجلس حسم الملفات بشكل عاجل، خصوصًا التي تتضمن فسادًا كبيرًا ومعني بها مسؤولون كبار، والإيعاز إلى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الأعلى بإصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك.

وأصدرت هيئة النزاهة العامة 56 حكمًا بالإدانة بقضايا فساد، وذلك بحق 45 وزيراً ومديراً من أصحاب الدرجات الخاصة خلال عام 2018، فيما بلغت قيمة المشاريع المتلكئة في البلاد نحو 30 مليار دولار.

واعلنت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها نشر في 29 كانون الثاني، ان العراق يقبع في المرتبة السادسة عربيًا والـ 13 عالميًا بـ 168 نقطة في أكثر دول العالم فسادًا متقدمًا على فنزويلا وبورندي، في حين جاءت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان بالمراتب الأعلى بالفساد.

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