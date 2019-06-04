2019/06/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مطعم ماكدونالد في القاعدة الامريكية في المنطقة الخضراء ببغداد وهو يحمل رشاش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/04 | 19:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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