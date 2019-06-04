وزارة الداخلية تقرر اعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الداخلية

2019/06/04 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الداخلية، اعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة الى العمل ضمن دوائرها.وذكر بيان لمكتب النائب الدكتورة ماجدة التميمي انه وبمتابعة التميمي مع الجهات المعنية فضلاً عن دورها الفاعل في اللجنة المالية بمتابعة ملف المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية والذين يستفسرون عن اجراءات قضيتهم حصلت موافقة وزارة الداخلية على اعادة مفصوليها والمفسوخة […]

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