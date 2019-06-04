الحرس الثوري يوجه تهديدا للسعودية ويتوعد ترامب و”الصهاينة”

2019/06/04 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توعد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، بأن تمرع بلاده أنف كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وآل سعود و”الصهاينة” بالتراب في الحرب الاقتصادية.وقال قرباني، في تصريح لوكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية: وتابعتها /المعلومة/، “علينا ألا نخشى الاستكبار.والشعب الإيراني وجبهة المقاومة اليوم في ذروة الاقتدار”.واعتبر قرباني أن “جبهة […]

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