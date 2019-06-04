برشلونة يكشف عن قميصه الرسمي للموسم المقبل

2019/06/04 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برشلونة رسميًا عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار منافسات موسم 2019-2020.ويأتي القميص بتصميم من شركة “نايكي” العالمية، بتصميم قريب من قميص المنتخب الكرواتي الشهير.والتقط نجوم البلوجرانا الصور بالقميص الجديد، وعلى رأسهم لاعب وقائد الفريق ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه.وحقق البارسا الموسم المنتهي لقب الليجا فقط، بينما أقصي من نصف نهائي …

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