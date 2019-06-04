2019/06/04 | 19:57

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مكتب الامام السيستاني يعلن ثبوت رؤية هلال شوال ويوم غدا الاربعاء اول ايام عيد الفطر المبارك

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

07:44 pm

33

مكتب الامام السيستاني يعلن ثبوت رؤية هلال شوال ويوم غدا الاربعاء

اول ايام عيد الفطر المبارك

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