فضيحة في نادي بلد الوليد بعد الخسارة امام فالنسيا

2019/06/04 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تقاضى 7 لاعبين من بلد الوليد الإسباني أموالا من قبل عصابة إجرامية تتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم لخسارة مباراتهم الأخيرة من الموسم “عمدا” ضد فالنسيا، بحسب صحيفة “ال موندو”.وفاز فالنسيا على بلد الوليد 2-0 وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان بلد الوليد الذي استحوذ على غالبية أسهمه “الظاهرة” […]

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