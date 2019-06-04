مكتب المرجع السيستاني يعلن الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

2019/06/04 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.وجاء في بيان رسمي للمكتب ، أنه تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في مساء اليوم الثلاثاء ٢٩ من شهر رمضان المبارك ١٤٤٠ ه في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له، فيكون غداً الاربعاء الاول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر […]

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