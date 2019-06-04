المالكي يهنىء العراقيين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك

2019/06/04 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تهنئة إلى أبناء الشعب العراقي والمراجع العظام وسائر المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .وذكر المالكي في بيان” انه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونحن نودع شهر رمضان الفضيل، أتقدم بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم والمراجع العظام ، والى المسلمين في كل العالم، […]

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