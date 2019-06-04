اندلاع حريق في مرآب وسط أربيل

2019/06/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مرآب للسيارات وسط مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر لشفق نيوز ان حريقاً اندلع في مرآب للسيارات في مجمع شقق الاسكان وسط مدينة اربيل .

واضاف المصدر ان الحريق اسفر عن احتراق ثلاث عجلات، من دون خسائر بشرية.

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